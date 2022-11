Manovra, D'Amato: "Servono 2 miliardi per caro bollette ospedali"

"Solo per il Lazio" il costo del rincaro energetico "è 200 milioni di euro. La Finanziaria rischia di essere lacrime e sangue"

"La Manovra sulla sanità rischia di essere lacrime e sangue per le regioni. Abbiamo ancora da definire i costi Covid, pari a oltre 3 miliardi di risorse, a cui si aggiungono i rincari energetici. Rischia di essere una tempesta perfetta. Solo per il Lazio" il costo del rincaro energetico "è 200 milioni di euro, a livello nazionale almeno 2 miliardi". Così all'Adnkronos Salute l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, fa il punto sulla Manovra e le richieste delle Regioni, a poche ore dal Consiglio dei ministri convocato per le 20.30 e chiamato a esaminare e approvare il disegno di legge di Bilancio.