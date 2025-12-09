Manovra di Bilancio 2026, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti

La Commissione Bilancio del Senato, in settimana, ha proseguito l’esame in sede referente del Bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, concludendo la fase di illustrazione degli emendamenti. Ricordiamo che l’approdo in Aula è previsto per lunedì 15 dicembre. Nel proseguimento dell’esame in Commissione, sono state dichiarate inammissibili ulteriori 21 proposte di revisione del testo per materia o per mancanza di copertura. Tra gli emendamenti bocciati, la proroga dell’agevolazione Opzione Donna e la richiesta di introdurre una flat tax per assunzione di giovani al 10% per redditi fino a 35 mila euro. Rimangono, poi, i nodi legati alle modifiche in ambito di investimenti legati alla crescita industriale del Paese. In questo senso, la Manovra prevede complessivamente tra 8 e 9 miliardi per il triennio 2026-2028 per coprire il nuovo Piano Transizione 5.0, il credito d’imposta per investimenti in Zona economica speciale (ZES), i finanziamenti della Nuova Legge Sabatini sui beni strumentali, i contratti di sviluppo e internazionalizzazione. Una cifra, che secondo Confindustria, sarebbe stata adeguata a coprire il fabbisogno di ogni anno del triennio.

La scheda del provvedimento