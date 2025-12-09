circle x black
Manovra di Bilancio 2026, conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti

09 dicembre 2025 | 17.13
La Commissione Bilancio del Senato, in settimana, ha proseguito l’esame in sede referente del Bilancio di previsione dello Stato per il 2026 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, concludendo la fase di illustrazione degli emendamenti. Ricordiamo che l’approdo in Aula è previsto per lunedì 15 dicembre. Nel proseguimento dell’esame in Commissione, sono state dichiarate inammissibili ulteriori 21 proposte di revisione del testo per materia o per mancanza di copertura. Tra gli emendamenti bocciati, la proroga dell’agevolazione Opzione Donna e la richiesta di introdurre una flat tax per assunzione di giovani al 10% per redditi fino a 35 mila euro. Rimangono, poi, i nodi legati alle modifiche in ambito di investimenti legati alla crescita industriale del Paese. In questo senso, la Manovra prevede complessivamente tra 8 e 9 miliardi per il triennio 2026-2028 per coprire il nuovo Piano Transizione 5.0, il credito d’imposta per investimenti in Zona economica speciale (ZES), i finanziamenti della Nuova Legge Sabatini sui beni strumentali, i contratti di sviluppo e internazionalizzazione. Una cifra, che secondo Confindustria, sarebbe stata adeguata a coprire il fabbisogno di ogni anno del triennio.

