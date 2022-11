Manovra, Giorgetti e la 'prudenza più stagnante': in conferenza stampa spunta la citazione di Lucio Battisti

Una 'Collina dei ciliegi' improvvisamente compare nella Roma uggiosa vista dal governo: nella sala Polifunzionale il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, impegnato in conferenza stampa sulla manovra, rivendica le scelte sulla manovra, in particolare sulle pensioni. E ad un certo punto ne sottolinea coraggio e carattere di giustizia, e la prudenza ma non quella troppo saggia, anzi "più stagnante". Ed è la citazione di uno dei versi della famosa canzone di Lucio Battisti, del 1973, la "Collina dei ciliegi", appunto, laddove si legge e si ascolta "spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante".