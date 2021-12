Manovra, manca Fondo funzionamento scuola. Casa (M5S): "Stiamo lavorando per inserirlo"

In un complessivo pacchetto potrebbe trovare posto anche la voce di spesa per il prolungamento del contratto del personale Ata

Nella legge di Bilancio non è stato inserito il finanziamento del Fondo per il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche, indispensabile per il lavoro della scuola. "C'è un tavolo di maggioranza e si sta lavorando per inserirlo come tema", risponde chiamata dall'Adnkronos Vittoria Casa (M5s), presidente della Commissione Parlamentare Cultura, Scienze e Istruzione.

Secondo quanto si apprende, in un complessivo pacchetto scuola potrebbe essere inserita tra le altre anche la voce di spesa per il prolungamento del contratto del personale Ata.

(di Roberta Lanzara)