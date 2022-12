Manovra, Salvini: "Liberi di pagare il caffé col Pos" - Video

"Io sono per la libertà: ognuno deve essere libero di pagare quello che vuole come vuole, senza essere multato. Quindi, se vuoi pagare il caffé con il Pos lo paghi, se vuoi pagarlo con l'euro lo paghi, se vuoi comprare le sigarette in contanti lo puoi fare". Lo dice il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles. Per il commerciante, precisa poi, deve esserci sempre un certo margine, perché "se ci smena", cioè se perde soldi, a causa del mezzo di pagamento, ovviamente non ha convenienza a vendere.