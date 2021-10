Manovra: Sbarra, 'pensioni non sono lusso o regalia ma diritto fondamentale'**

"Le pensioni non possono essere considerate un dettaglio nella contabilità generale dello Stato: non sono solo un costo economico ma soprattutto un problema di sostenibilità sociale. Ed è sbagliato ritenerle un lusso, un privilegio o una regalia: sono un diritto fondamentale dopo una intensa attività lavorativa. Per questo abbiamo chiesto che si possa uscire a 62 anni". Così' il leader Cisl, Luigi Sbarra, dettaglia il confronto tra i sindacati e il premier Mario Draghi.

"Abbiamo chiesto certezze per incentivare l'adesione dei giovani alla previdenza complementare e chiesto l'allargamento della 14 esima ai pensionati ma su questi temi non abbiamo registrato risposte sufficienti: ecco perché le incertezze sul finanziamento degli ammortizzatori sociali, le mancate risposte sulle pensioni, la mancanza di finanziamenti sulla non-autosufficenza e l'assenza di risposte sulla riforma del fisco che dovrebbe disegnare un sistema che allevi il peso sui dipendenti e pensionati, ci portano a ritenere fortemente insufficiente il confronto con il governo sulla manovra", conclude.