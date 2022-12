Manovra, scure su 1000 emendamenti: no a medici in pensione a 72 anni

Sono circa mille, un numero molto elevato considerato il totale di 3.104, gli emendamenti dichiarati inammissibili dalla commissione Bilancio della Camera, riunita oggi dalle 11 per la comunicazione di inammissibilità. Solitamente il numero di proposte emendative che non passa la scure della commissione varia tra i 600 e i 700, ma su un totale complessivo che va dai 4mila ai 5mila. Il termine per la presentazione dei ricorsi, in formato digitale, scade oggi alle 14.

Giudicati inammissibili anche gli emendamenti che, in via transitoria, estendono al settantaduesimo anno il limite di età per il collocamento d’ufficio a riposo per il personale medico del Ssn in servizio presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia, limitatamente allo svolgimento di attività clinicoassistenziali.