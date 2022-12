Manovra, Tajani: "Lavoriamo con Parlamento per migliorarla"

"Il giudizio sulla manovra nel suo complesso è assolutamente positivo. La manovra rientra nei canoni dell’Ue e la positività è stata confermata anche dai risultati dei mercati, e dallo spread che è tornato ai livelli del governo Draghi. C’è stata una promozione della Commissione europea ma anche dei mercati. È una manovra che va nella giusta direzione". Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani a margine dell'assemblea di Confagricoltura. "La commissione europea dà sempre delle raccomandazioni per dire che si può fare di più, ma è assolutamente ininfluente per quanto riguarda i contenuti sostanziali".

Quanto al tetto al contante Tajani osserva "c’è un tetto a livello europeo che è di diecimila euro e noi siamo abbondantemente sotto quella cifra. L’utilizzo del contante serve solo a favorire la crescita e favorire la presenza di turisti stranieri che possono investire di più nel Paese, infine si aiutano tante persone anziane". "Non si tratta di fare battaglie, - così risponde a chi gli chiede se Forza Italia farà battaglia su alcuni punti - noi vogliamo migliorare la manovra e puntiamo sull’aumento delle pensioni minime per mantenere fede a un impegno preso in campagna elettorale, portarle a 600 euro in questa prima fase. Vogliamo che ci sia una decontribuzione di assunzioni a costo zero per imprenditori per i giovani, per i percettori di Rdc e per le donne, questo significa anche poter salire a un tetto fino a 8mila euro e credo che da questo punto di vista si possa raggiungere un accordo".

"Mi pare si vada nella giusta direzione anche per il Superbonus, - ha aggiunto - ci sarà una proroga come aveva chiesto Forza Italia fino alla fine dell’anno e vedremo se si potrà lavorare anche per quanto riguarda i crediti, ma li serve un accordo con le banche". "Stiamo lavorando con proposte costruttive per mantenere gli impegni presi, non si tratta nè di guerre ma di lavoro parlamentare serio, noi sosteniamo questo governo con grande convinzione. Vogliamo portare le nostre proposte per migliorare l’azione di governo e non per minare la sua azione" ha concluso Tajani.