Il velivolo, un Cessna, si è schiantato a terra spezzandosi in più parti mentre era in fase di atterraggio

Un ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio a Curtatone, in provincia di Mantova: l’incidente è avvenuto a circa 500 metri dal campo di volo di Ponteventuno. Il bilancio è di un morto e 3 feriti gravi. Il velivolo, un Cessna, si è schiantato a terra spezzandosi in più parti mentre era in fase di atterraggio. Sul posto i vigili del fuoco di Mantova, carabinieri e personale del 118.