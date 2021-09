Mantova, denunciati 234 'furbetti' del reddito di cittadinanza

Avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Il comando provinciale carabinieri di Mantova ha denunciato 234 soggetti (al vaglio le posizioni di 165 stranieri e 69 italiani). Nel presentare l’istanza per la concessione del beneficio, in alcuni casi avrebbero dichiarato il falso. In altri avrebbero omesso di denunciare le cause ostative alla concessione del beneficio stesso, tra cui auto e patrimonio. .