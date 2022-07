Mantovani: 'Bene intervento Draghi, scaduto tempo rinnovo contratto commercio'

“Fa bene Draghi a sollecitare il rinnovo dei contratti". Ad affermarlo all’Adnkronos è Mario Mantovani presidente di Manageritalia, commentando le parole del Premier. "Questo - sottolinea - vale in particolare per il contratto del commercio, uno dei settori chiave di questo Paese. Il tempo è scaduto e chiediamo che si metta mano al rinnovo, non solo per i dirigenti ovviamente ma anche per impiegati e operai. Possiamo capire che le imprese si trovino in difficoltà ma si devono trovare soluzioni perché questa non può ricadere tutto sui dipendenti".

"Abbiamo a disposizione strumenti diversi, non solo aumenti ma anche “una tantum” e welfare aziendale efficienti dal punto di vista fiscale. Le imprese attendono un intervento del governo per la riduzione delle imposte, sperano che ancora una volta il Premier estragga il coniglio dal cilindro ma per un taglio Irpef sui redditi bassi non c’è più molto margine e intervenire sui contributi sarebbe molto impegnativo. Ognuno si prenda la propria responsabilità e si metta fine a questa situazione di stallo che grava soprattutto su dipendenti e famiglie”, conclude Mantovani.