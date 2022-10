Mantovani (Manageritalia): "Come noi, Governo punta sul welfare per sostenere la domanda"

“Ieri la premier Giorgia Meloni ha affermato che il welfare contrattuale e aziendale sono indispensabili per accrescere il reddito delle famiglie. Un’intenzione che condividiamo e che valorizza la nostra storica filosofia contrattuale che proprio recentemente, nell’accordo contrattuale del giugno 2021 con Confcommercio, ha puntato anche a favorire il welfare aziendale inserendolo come articolo nel Ccnl dirigenti terziario. Un’operazione anche culturale per avvicinare a questo importante strumento di benessere e produttività anche le aziende meno strutturate”. Così Mario Mantovani, presidente Manageritalia si è espresso sul discorso della premier alla Camera.

“In un frangente come questo - chiude Mantovani - favorire il welfare contrattuale e aziendale è per manager e imprenditori, anche e soprattutto, uno strumento in più per combattere l’inflazione e dare respiro ai collaboratori. Certo, questo non può essere una scusa per bloccare il rinnovo dei contratti e un aumento non inflazionistico, ma dovuto, alle retribuzioni”.