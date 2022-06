Manuel Trotta: “Tutti possono fare giusti investimenti con l’analisi statistica descrittiva e inferenziale, minimizzando i rischi”

Manuel Trotta ha ideato un metodo altamente funzionale per prevedere sia nel breve che lungo termine il mercato finanziario e quindi investire al meglio il proprio patrimonio.

Per guadagnare seriamente dai mercati finanziari non è sempre necessario investire grandi capitali. È importante, piuttosto, elaborare una strategia corretta e misurata sugli obiettivi di spesa, in modo da assicurarsi grandi profitti minimizzando i rischi. Anche chi non è esperto in materia finanziaria e statistica oggi può trarre importanti benefici economici da un nuovo metodo, conosciuto non solo in Italia e ideato da Manuel Trotta, investitore con più di 15 anni di esperienza sui mercati finanziari. Il metodo ROIBOOSTER™ è esclusivamente basato sull’analisi statistica descrittiva e inferenziale e su 7 filtri statistici proprietari, ognuno dei quali è stato testato su oltre 20 anni di storico.

“Il metodo è nato grazie alla collaborazione di un fondo di investimento maltese e alcuni professori dell’Università Luiss di Roma – spiega l’imprenditore Manuel Trotta – è l'unico metodo statistico abbinato all'Expert Advisor che si autoadatta al mercato con il quale fare trading. Ogni giorno e settimana dell’anno, in automatico, i file ROIBOOSTER™ selezionano e forniscono l’indicazione operativa su quali strumenti finanziari acquistare o vendere per ogni specifico investimento di lungo, medio o breve periodo. Porto un esempio per evidenziare quanto sia importante l’analisi statistica descrittiva e inferenziale. Alcune settimane fa Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, aveva annunciato l’aumento dei tassi di interesse, questo ha portato ad un apprezzamento del dollaro americano nell’immediato. Nonostante tutto e l’effettivo aumento dei tassi di interesse accaduto solo il 4 maggio, la statistica aveva previsto un aumento dei prezzi del dollaro americano, un aumento dei prezzi del mercato obbligazionario e un decremento dei prezzi di indici e di tutti gli strumenti finanziari scambiati in dollari americani. Questo accade perché in maniera descrittiva noi riusciamo ad identificare matematicamente la legge della domanda e dell’offerta che è presente da sempre sui mercati finanziari. Esistono, infatti, settimane e mesi dell’anno in cui si fa scorta di dollari americani e altri periodi in cui si vendono. Rispettivamente il dollaro americano sale o scende contro tutti. Non a caso l’analisi statistica descrittiva e inferenziale proprio in questo momento ci consiglia nel breve termine di vendere indici e comprare dollari americani, nel lungo termine di comprare ETF su specifici sottostanti come NASDAQ”.

ROIBOOSTER™ è un metodo rivoluzionario che sfrutta la statistica per avere indicazioni operative in maniera zero discrezionale e senza eccessive perdite di tempo ogni giorno davanti ai grafici. In questo modo si azzerano emotività e stress che possono incidere negativamente nel fare trading. Già molti studenti seguono con buoni risultati questo metodo attraverso i corsi di Manuel Trotta. “La maggior parte dei nostri studenti non conosce i mercati finanziari e le materie statistiche – sottolinea Trotta – e nonostante tutto hanno registrato performance che difficilmente avrebbero ottenuto con altri metodi. Acquistando il nostro software, disponibile in più modalità e funzioni, gli studenti hanno a disposizione un’area riservata online all’interno del nostro portale con video-corsi completi per il suo utilizzo, senza limiti di tempo. Viene insegnato a consultare i documenti, applicare nella maniera più corretta le informazioni restituite ogni giorno dall’analisi e poi a montare sulla propria piattaforma un Expert Advisor dotato di intelligenza artificiale che lavora l’operazione con un determinato money management, Antimartingala dinamica nello specifico, in maniera completamente automatica. Dà la possibilità di massimizzare i profitti e ridurre al minimo le perdite, con specifici settaggi: si possono realizzare ROI anche di oltre il 1.000% ad operazione. I nostri studenti, infine, sono seguiti regolarmente all’interno di un gruppo Facebook, in cui forniamo assistenza e aggiornamenti, e partecipano a webinar formativi due volte alla settimana. Il target è molto variegato, soprattutto imprenditori, e di ogni età”.

Manuel Trotta attualmente gestisce due dei più rinomati istituti di formazione finanziaria in Italia nei quali insegna Analisi Statistica Descrittiva e Inferenziale. Aiuta ogni giorno centinaia di imprenditori ad essere investitori più consapevoli e a gestire in modo efficace operazioni finanziarie anche con capitali minimi.

• CONTATTI: https://www.tradingstatistico.it/