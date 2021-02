Mara Venier: ''Intervista Fazio a Obama meravigliosa, Rai ha fatto grande colpo''

Roma, 8 feb. (Adnkronos)

(di Alisa Toaff)

L'intervista di Fazio a Obama ''è stata meravigliosa, bellissima. L'ho vista anche io, Fazio è stato bravissimo e la Rai ha fatto un grande colpo ad avere Obama''. Così all'Adnkronos Mara Venier commentando l'intervista di Fabio Fazio all'ex presidente degli Stati Uniti, andata in onda ieri a 'Che tempo che fa', cui sono seguite delle polemiche sui social per le domande del conduttore all'ex inquilino della Casa Bianca. La Venier non nasconde che sarebbe piaciuto anche a lei ''intervistare Obama o il Papa -sottolinea la conduttrice- Al di là delle polemiche è stata un'intervista bellissima. Complimenti a Fazio e a tutto il suo gruppo'', conclude la Venier.