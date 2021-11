Mara Venier, messaggio dopo caduta a Domenica In

"Poteva andare peggio, sto bene". Mara Venier, dopo la caduta a Domenica In (video), pubblica un messaggio rassicurante su Instagram. Nella foto, sulla fronte è ben visibile il bernoccolo provocato dall'incidente avvenuto ieri, in una pausa pubblicitaria della trasmissione. La conduttrice è caduta battendo la testa e facendosi male ad un piede. Nonostante l'incidente, non ha abbandonato lo studio e ha intervistato Memo Remigi come programmato.