Maradona o Messi? Il figlio del Pibe: "Paragoni stucchevoli, godiamoci il momento"

"Ho sempre pensato che i paragoni siano per persone che non vogliono guardare con positività presente e passato. Non voglio paragonare mio padre e Messi, mi voglio godere questo momento". Lo dice all'Adnkronos Diego Maradona junior, figlio del Pibe de Oro, dopo il trionfo dell'Argentina di Leo Messi ai Mondiali di Qatar 2022. "Noi argentini abbiamo avuto la grande fortuna di avere mio padre e Messi nati sul nostro territorio. E' veramente riduttivo oggi, con l'Argentina campione del mondo dopo 36 anni, fermarci su questi discorsi stucchevoli".

"Sono grato a Leo Messi -prosegue-, perché nessuno come lui meritava di alzare questa coppa e l'ha alzata al cielo per tutti gli argentini: e io, da argentino, sono felice. Poi, sull'assegnazione dei Mondiali al Qatar potremmo parlare giorni, ma questa è e resta una delle finali più belle della storia dei campionati del mondo. Una sfida avvincente, con in campo due giganti contro come Messi e Mbappé, bella e sofferta e meravigliosa sfida tra due squadre fortissime. Ora il futuro per noi argentini senza Messi sarà duro: speriamo che Leo voglia giocare un altro paio d'anni per allontanaci questo dolore".