“Spostandosi in treno di viaggia con comfort, tranquillità e sicurezza, per questo invitiamo tutti ad adottare questa soluzione per dirigersi a Maratea per il festival del cinema”. Lo ha detto Luigi Corradi, Amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, a margine della conferenza stampa itinerante con la quale è stata presentata la quindicesima edizione del festival Marateale, la kermesse cinematografica che si svolge a Maratea (Potenza, Basilicata) dal 25 al 29 luglio.