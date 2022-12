Marbel, in 2022 fatturato +35% e bonus a dipendenti

Marbel, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di capi d'abbigliamento per bambini come Daniele Alessandrini, Alviero Martini 1° classe Jr, Aspen polo club, Gaelle paris, Kappa, Vicolo girl, After label, Refrigue e Hinnominate, si prepara a chiudere il 2022 con un fatturato record e con un ebitda che si attesta al 14% , confermando la stessa percentuale dell’anno precedente. Gli obiettivi di crescita per l’anno in corso hanno superato le aspettative, con un incremento che si attesta al +35% che, unito al trend positivo del 2021 (+50%), porta la Marbel a raddoppiare in soli 2 anni il proprio fatturato.

Se l’azienda continua a consolidare la sua posizione di mercato è indubbiamente merito delle scelte fatte in politica aziendale, con un focus sempre maggiore su ricerca e innovazione tecnologica allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti e i livelli di sostenibilità a 360 gradi. In un anno di ulteriore progressione dei ricavi che sfiorano i 40 milioni di euro, l’azienda ha deciso inoltre di sostenere le famiglie dei collaboratori con il riconoscimento di un bonus per contrastare il carovita.

La crescita del gruppo è stata sostenuta anche da un ampliamento organizzativo e logistico della propria sede di Bitonto (Ba), al fine di migliorare l’efficienza sotto tali profili e soddisfare le esigenze del mercato. I progetti e le ambizioni dell’azienda non si fermano qui: è nata, per lo sviluppo del business nei Paesi Arabi e limitrofi, Carfin Fashion Trading, società partecipata al 100% da Marbel Spa, con sede a Dubai che auspica per il 2023 ad un fatturato intorno ai 3 milioni di euro.