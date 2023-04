Marbel Spa raddoppia fatturato e superficie

L’azienda pugliese che produce e distribuisce abbigliamento per bambini da 0 a 14 anni, fondata e guidata da Giuseppe Cariello, sta ottenendo sempre maggior riscontro sul mercato e sta ultimando l’ampliamento della propria sede di Bitonto.

Bitonto, 17/04/2023. La produzione di abbigliamento per bambini è uno dei punti di eccellenza del made in Italy, un settore che nel 2021 è tornato a crescere a doppia cifra. La Puglia, in questo contesto, recita un ruolo importante, anche grazie a realtà come Marbel spa, l’azienda fondata oltre 30 anni fa da Giuseppe Cariello, che produce e distribuisce le collezioni di otto brands, uno di proprietà A spen Polo Club e sette in licenza: Vicolo Girl, After Label, Refrigue Junior, Hinnominate, Gaëlle Paris, Alviero Martini 1° Classe e Daniele Alessandrini. Tutte collezioni che stanno ottenendo grande consenso sul mercato, tanto che l’azienda pugliese, negli ultimi anni ha visto raddoppiare il proprio fatturato. Un successo non casuale ma frutto di precise scelte aziendali. “Da sempre investiamo su più fronti - spiega Cariello - risorse umane interne, qualità delle materie prime, rapporto con fornitori e clienti, facendoci guidare da due elementi a noi molto cari; eticità e sostenibilità” Ed è proprio grazie ad una squadra motivata e coesa, composta da oltre 50 persone con un’età media di circa trent’anni, che nasce la capacità di creare circa 1800 capi per ogni stagione, 3600 in un anno, in grado quindi di rispondere a tutte le esigenze stilistiche ed economiche richieste dal mercato. Fondamentale per Marbel è anche il rapporto con i fornitori, sia per quanto riguarda i tessuti che per la produzione dei capi, “oltre il 50% della nostra produzione viene garantita da aziende pugliesi, circa un terzo da imprese di regioni limitrofe e solo una parte marginale in paesi esteri – precisa con orgoglio Giuseppe Cariello – questo ci permette di avere sempre sotto controllo la qualità del capo finito e di muoverci con grande dinamicità”. Altrettanto strategico per Marbel è il rapporto con i clienti rivenditori, a cui l’azienda si impegna non solo a fornire delle collezioni al passo con le tendenze, ma quando necessario, anche ad essere di supporto con riassortimenti o cambi merce, fatto questo molto apprezzato dai negozi di abbigliamento, vita la sempre maggiore difficoltà nel prevedere i capi che effettivamente saranno richiesti dal cliente finale. La forte motivazione dei collaboratori, la grande attenzione alle esigenze dei consumatori, lo stretto legame con i fornitori e l’efficace partnership con i rivenditori, sono gli ingredienti del successo di Marbel spa, e che la rendono una vera eccellenza imprenditoriale.

