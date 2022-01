'Marche 4 digital nomads', progetto per intercettare e utilizzare bandi del Pnrr

"Ci siamo interrogati su come poter sostenere davvero il tessuto socio-economico marchigiano e allora la Compagnia delle Opere Marche Sud ha costituito un tavolo di lavoro, capace di riunire la principali professionalità necessarie ad usufruire dei bandi Pnrr che riguardano la riqualificazione dei borghi ed il nomadismo digitale". A dirlo Giordana Camerata, responsabile del tavolo 'Marche 4 digital nomads' e referente per le imprese

Per questo è nato il tavolo di lavoro 'Marche 4 digital nomads', che intende trasformare le Marche in una destinazione accogliente, attrattiva e a misura di nomadi digitali, e che punti al ripopolamento dei borghi, attraverso la creazione di un gruppo di lavoro eterogeneo e costituito da professionalità complementari.

Il tavolo di lavoro "ha l'ambizione di candidarsi come interlocutore unico e privilegiato per le amministrazioni locali e le imprese desiderose di scommettere su questo "percorso evolutivo", come modello di sviluppo sostenibile. I referenti del tavolo di lavoro sono Giordana Camerata per la consulenza alle imprese e Giacomo Andreani per il sostegno alle amministrazioni comunali.

Tante le nuove opportunità che Marche 4 Digital Nomads vuole creare: per i comuni marchigiani in termini economici, sociali, culturali grazie alla creazione e sviluppo di ecosistemi a misura di residenti, permanenti e temporanei; per le imprese marchigiane grazie alla trasformazione digitale, flessibilità, welfare aziendale, per gli enti del terzo settore e per stimolare l'occupazione giovanile e femminile.

"Ci rivolgiamo - sottolinea Camerata - alle amministrazioni locali e alle imprese, mentre ovviamente i destinatari del progetto sono le comunità dei borghi che ospiteranno i nomadi digitali e questi ultimi, ai quali va strutturata un'offerta adeguata".

"I Comuni - avverte - per i quali alcuni bandi Pnrr sono già usciti e le imprese sappiano che 'Marche 4 digital nomads' ha esperienza, conoscenze e competenze per permettere loro di cogliere l'opportunità del Pnrr per rilanciare i borghi e le aziende che vogliono dialogare con il target emergente dei nomadi digitali: non parliamo di interventi occasionali, ma della costruzione di un percorso che punti alla rinascita ed alla riqualificazione dei borghi e del tessuto economico e sociale marchigiano".