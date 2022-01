Marchesini e Marcolini, Il Tuo Amico Hacker: il Bestseller su come proteggersi dai crimini informatici

Milano, 04.01.2022 – Secondo quanto dicono le statistiche, i reati informatici incidono per il 15% sul totale dei delitti denunciati, superando ampiamente i livelli pre-pandemia sia nel caso di truffe e frodi informatiche (+28%) sia dei delitti informatici (+52%). La negligenza e il pressapochismo presenti intorno a questo argomento rischiano di rallentare il nostro progresso tecnologico. Gli autori di questo libro mettono in luce infatti come per proteggere tutte le fasce d'età, i privati cittadini, le aziende e gli enti pubblici è necessario un approccio collettivo. Solo insieme possiamo raggiungere questo obiettivo.

Per tutte quelle persone che vogliono proteggersi pur continuando a usufruire di tutti i comfort che consentono di avere l’accesso alla rete globale, esce oggi il libro di Enrico Marcolini e Claudio Marchesini “Il Tuo Amico Hacker. Tecniche, Strumenti, Software E Strategie Che Ti Tengono Al Sicuro Dai Crimini Informatici A Casa E In Azienda Grazie A Dottor Marc” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire qual è la strada giusta da seguire per conoscere appieno il panorama del rischio informatico.

“Il libro parla di quanto sia importante la sicurezza dei propri dati” affermano gli autori “Il segreto per evitare di essere vittime dei criminali informatici è proprio proteggere le nostre informazioni personali e alzare le difese dai pericoli che avanzano ogni giorno di più nel mondo tecnologico” afferma Enrico Marcolini, autore del libro. “Per farlo è fondamentale concentrarsi sulle aree maggiormente esposte della superficie di attacco”, aggiunge Claudio Marchesini, co-autore.

Secondo Enrico e Claudio, il primo passo per evitare di finire in una trappola informatica è non sottovalutare il problema: grazie ad esempi e case history di ogni genere aiutano a capire l’importanza di un approccio metodico nei confronti della rete globale e guidano il lettore ad una presa di consapevolezza attraverso i loro strumenti e le loro tecniche, affinate da anni di esperienza sul campo.

“Questo libro nasce per aiutare tutte le persone che non hanno idea di cosa sia la sicurezza informatica. È scritto in un linguaggio semplice e diretto e come prima cosa chiarisce la fondamentale differenza tra criminale informatico e hacker” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso diversi esempi delle più comuni minacce e tecniche utilizzate da questi criminali, gli autori mettono in luce i metodi di difesa che permettono di ridurre il rischio”.

“Abbiamo scelto Bruno Editore perché in questa casa editrice abbiamo trovato la risposta alla nostra domanda: ‘come possiamo parlare di hacker a un pubblico che legge libri?’ La nostra scelta non poteva che cadere sul papà degli ebook Giacomo Bruno, che pubblica costantemente contenuti eccezionali nel campo della formazione” concludono gli autori “e, nel farlo, ha sdoganato in Italia l’utilizzo dei libri elettronici, creando campagne promozionali online perfette”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3IK33XI

Enrico Marcolini è un esperto in sicurezza informatica ed ethical hacking, specializzato in Offensive Cyber Security e Penetration Testing. Consulente per privati, aziende e pubbliche amministrazioni negli ambiti di Incident Response, Crisis Management e Digital Forensics. Sito web: https://www.dottormarc.it

Claudio Marchesini è un esperto in gestione di reti informatiche e backup sicuro. IT Network Architect e punto di riferimento per la Business Continuity, progetta e gestisce servizi di monitoraggio e mitigazione del rischio tecnologico attraverso soluzioni innovative. Sito web: https://www.dottormarc.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it