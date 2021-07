Marchisio contro le proteste anti green pass, insulti e like

Claudio Marchisio contro le proteste anti green pass che hanno avuto luogo in Italia dopo l'introduzione dell'obbligo del certificato verde per alcune attività, deciso per decreto dal governo Draghi. L'ex giocatore della Juventus e della nazionale ha pubblicato su Twitter un post in cui afferma: "Erano No mask. Poi No vax. E adesso No pass...ci starebbe meglio un No VOI".

Le parole di Marchisio hanno sollevato critiche e apprezzamenti tra i suoi follower. "Completamente d'accordo con te, principino", "Ti stimo e condivido"; "Claudio, mi fa piacere che, come dovrebbero fare tutti, da uomo libero, esprimi la tua condivisibilissima posizione. Ti esponi. Molti, nel mondo del calcio, non lo fanno. Emerge sempre la tua grande differenza intellettuale rispetto ad altri. Complimenti"; "Ti ho apprezzato come giocatore per anni. Ho scoperto che sei anche un grande uomo"; "Completamente d'accordo, io vaccinata per dovere civico e convinzione", scrivono alcuni utenti.

"In mezzo ai #NoPass ci sono tanti vaccinati...questi tuoi discorsi generalizzati e demagogici mi deludono profondamente...hai perso un tuo estimatore"; "Non condivido le manifestazioni nelle piazze di questi giorni ma il green pass fa un po' acqua da tutte le parti, perché mette insieme chi non si vaccina per presa posizione a chi non può per patologie pregresse. Io sono allergica e non posso avere il green pass...ti sembra giusto?"; "Porti rispetto di chi ha una visione dei fatti diversa dalla sua. Un bagno di umiltà le farebbe bene. Con rispetto"; "Ti adoro. Ho esultato x te. Evita commenti del genere. Ognuno ha il suo pensiero. Grazie", scrive chi critica Marchisio. Tra i post, non mancano commenti offensivi e insulti all'ex giocatore.