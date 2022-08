Marco Gatti (Steel Spa): “Mercato dell’acciaio, fornitori in tutto il mondo e lavorazioni aggiuntive per superare l’instabilità”

L’acciaio è fondamentale per molti settori, difficoltà nel reperirlo e rischiano di mettere in crisi l’economia mondiale

Piacenza, 29/08/2022 - La produzione mondiale di acciaio grezzo a marzo 2022 è scesa del 6,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2021 e, già durante lo scorso anno, Federmeccanica aveva registrato un aumento dell’8 per cento dei prezzi dei prodotti. La guerra in Ucraina, quindi, si è inserita in un contesto già provato, portando un’ancora più forte instabilità. “A settembre del 2020, con la ripresa dopo lo stop imposto dalla Pandemia, è cominciato un forte aumento delle richieste, che nel febbraio di quest’anno ha portato ad un raddoppio delle quotazioni dell’acciaio. E con lo scoppio della guerra i prezzi sono saliti ancora bloccando, di fatto, il lavoro. Oggi la situazione si è capovolta: il mercato non ha assorbito questo ulteriore aumento e le commesse sono state congelate”. Marco Gatti, amministratore delegato di Steel Spa, società piacentina leader nel campo della distribuzione dell’acciaio, riassume così l’andamento del settore negli ultimi due anni, sottolineando come “in un contesto simile per le imprese diventi fondamentale scegliere il distributore giusto a cui affidarsi”.

Il consiglio è di rivolgersi a professionisti “che lavorino con fornitori distribuiti in tutto il mondo e che possa quindi superare le difficoltà legate a problematiche, come quelle relative all’aumento dei costi di produzione, che colpiscono l’Europa”. Solo in questo modo, infatti, è possibile garantire ai propri clienti la continuità delle forniture d’acciaio a prezzi accessibili, che consentano alle imprese il margine necessario per proporre il loro prodotto finito sul mercato a costi competitivi. Del resto l’acciaio è un materiale fondamentale per moltissimi comparti e le difficoltà nel reperirlo rischiano di mettere in crisi dell’economia italiana e mondiale. “Lavoriamo con aziende di molteplici settori, dall’Automotive al movimento terra, allo stampaggio di diverse componenti. Di fatto tutto ciò che è meccanica” aggiunge Gatti, che evidenzia come oggi si rivolgano ai distributori anche società molto grandi che “potrebbero operare in autonomia, ma preferiscono delegare il compito dell’approvvigionamento e dello stoccaggio del materiale per potersi concentrale sulla produzione”.

Vista la sempre maggiore complessità del mercato, poi, un distributore efficiente oggi deve offrire ai propri clienti anche servizi aggiuntivi. La crescita di Steel Spa, per esempio, ha portato alla creazione di un nuovo ramo d’azienda: la Ttp, che si occupa del trattamento termico, quindi di arricchire le proprietà meccaniche degli acciai. “Poter eseguire questo trattamento internamente senza doversi rivolgere ad aziende esterne - spiega Gatti - consente di accorciare i tempi e di ridurre i costi per i nostri clienti, che possono avere tutto ciò di cui hanno bisogno rivolgendosi a un unico interlocutore”.

