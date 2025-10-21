circle x black
Marco Masini, 35 anni di successi in tour. "Sanremo? Solo con la canzone giusta"

21 ottobre 2025 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un viaggio lungo 35 anni, scandito da canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana e nel cuore di intere generazioni. Marco Masini celebra questo importante traguardo con il tour 'Ci vorrebbe ancora il mare', un abbraccio al suo pubblico che ha già registrato lo scorso fine settimana il primo trionfo con un concerto sold out al Palazzo dello Sport di Roma. Un bagno di folla che testimonia un affetto immutato nel tempo, mentre il cantautore guarda al futuro con la lucidità di sempre, soprattutto quando si parla del palco più ambito: quello di Sanremo. Con il ritorno di Carlo Conti alla direzione artistica, il nome di Masini è tra i più attesi dai fan per la prossima edizione del Festival ma l'artista fiorentino all'Adnkronos chiarisce subito: "A Sanremo si va solo se si ha qualcosa di nuovo da dire". E aggiunge: "Quando c'è Carlo Conti tutti pensano a Masini, a Pieraccioni, a Panariello. Ma io sono sempre stato dell'opinione che per andare a Sanremo ci vuole una canzone o un progetto che ti facciano rappresentare un cambiamento. Finché non ci sarà questa canzone, non potrò pensare al Festival. Dove non hai niente da presentare, non ci vai".

