Marco Mengoni sulla graticola in Sardegna, bloccata cittadinanza onoraria

"Non esistono più le condizioni" per il conferimento a Marco Mengoni della cittadinanza onoraria di Arbus, il comune in cui ricade la località di Piscinas, dove l'artista ha girato il video del brano 'Due Vite', quello con cui si è aggiudicato la vittoria a Sanremo 2023. Il sindaco del comune sardo, Paolo Salis, dalle colonne dell'Unione Sarda, tuona contro il cantautore, colpevole di essersi lamentano, in un'intervista su Radio Zeta, del set sardo. Raccontando di aver affrontato le riprese in una giornata piovosa e ventosa, Mengoni ha detto: "Per il video andava benissimo, per la mia sinusite un po' meno, infatti mi sono preso un raffreddore. Una giornata piovosa che ha comportato alcuni problemi. Prima di arrivare sulle dune abbiamo attraversato una specie di giungla, poi un lago dove la jeep si è fermata. Siamo scesi e obbligati a percorrere un tratto a piedi nel fango. Per le riprese c'è voluto un pomeriggio intero".

Le parole "giungla" e "fango" non sono andate giù al sindaco che ha annunciato di voler bloccare l'iter della cittadinanza onoraria per Mengoni: "Inutile girarci intorno, non siamo più disposti a conferire la cittadinanza onoraria a chi scambia per una giungla la perla della nostra Costa Verde: Piscinas. L'idea di conferire la cittadinanza onoraria è nata come segno di ringraziamento per aver scelto Piscinas e contribuito alla visibilità e promozione del territorio. Ci siamo subito attivati per approvare il regolamento sul conferimento delle onorificenze. La prima sarebbe stata per Mengoni. È tutto pronto, manca solo la data. Ora l'iter è bloccato, non esistono più le condizioni", conclude Salis.