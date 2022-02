Marco Pinotti, Vendere Dal Palco: il Bestseller su come diventare autorevoli con i segreti di Steve Jobs e Elon Musk

Milano, 15.02.2022 – Si calcola che in Italia, nel corso dell’anno appena trascorso, abbiano dichiarato fallimento più di 7.000 imprese. Un dato questo più alto del 44% rispetto a quello registrato nell’anno 2020 ma allo stesso tempo più basso rispetto ai livelli pre-pandemia. Il che dimostra come per un’impresa italiana sia sempre più difficile sopravvivere di questi tempi.

Per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che si trovano in un momento di difficoltà e che desiderano aumentare l’autorevolezza e il prestigio del proprio brand o della propria azienda, esce oggi il libro di Marco Pinotti “VENDERE DAL PALCO – per Imprenditori e Liberi Professionisti. Costruisci la tua autorità di esperto e impara come sfruttarla con la vendita uno a tanti” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i lettori la guida al sistema di vendita dal palco che i più grandi imprenditori del nostro secolo continuano a sfruttare e che ha contribuito a renderli le leggende che oggi sono.

“Abbiamo visto per anni, decenni e millenni persone acquisire autorevolezza ed influenzare le masse parlando da sopra un palco. Eppure l’idea di sfruttare questa forza dirompente del palcoscenico spesso viene ritenuta dagli imprenditori e dai liberi professionisti italiani come qualcosa di inadeguato o troppo fuori dalla loro portata” afferma Marco Pinotti, autore del libro “Questo libro spiega e dimostra come e perché molti dei migliori imprenditori della storia (da Steve Jobs a Elon Musk) utilizzino il palco come loro principale mezzo di promozione e vendita ottenendo risultati strepitosi, ed offre al lettore tutti gli strumenti necessari per poter replicare il medesimo successo, in maniera proporzionata ed adeguata, all’interno del proprio settore e mercato”.

Secondo Marco Pinotti, grazie ai consigli e i suggerimenti di “Vendere dal palco”, ogni Imprenditore potrà applicare il metodo appreso amplificando esponenzialmente il potere della propria azienda fino a raggiungere i più ambiziosi risultati desiderati a livello regionale, nazionale e perché no… internazionale. Essere il leader del mercato non sarà più un sogno utopico. Come ci tiene a ribadire lo stesso autore, vendere dal palco è infatti indubbiamente il sistema più rapido ed efficiente per acquisire autorevolezza.

“Tutti gli imprenditori e i liberi professionisti hanno ovviamente un occhio di riguardo all’aumento di fatturato. Solo che alcuni aspetti aziendali sono tuttora agganciati a vecchi principi e funzionamenti. Oggi più che mai l’innovazione gioca un ruolo determinante sulla vita di aziende, progetti, prodotti e servizi. Oggi chi innova vince” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Con questo libro, l’autore ha deciso dopo anni e anni di esperienza di dare la possibilità agli imprenditori più innovativi e rivoluzionari di sfruttare un canale di vendita e promozione che è già utilizzato con estremo successo in tutto il mondo: la vendita dal palco”.

“Essendo questo il mio primo libro sapevo fin dal principio che sarebbe stato importante essere affiancato da qualcuno che mi avrebbe aiutato a non commettere errori. Qualcuno di navigato, con le competenze e l’esperienza necessarie per far sì che la marea di contenuti presenti nella mia testa e nel mio background potessero arrivare nel modo più efficace possibile ad aiutare quante più persone possibili” conclude l’autore. “E allora nessun dubbio: Giacomo Bruno e Bruno Editore erano indubbiamente la scelta vincente”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Fwm3pM

Marco Pinotti, fondatore di Imprenditore Rockstar, è il primo imprenditore ad aver teorizzato, creato e applicato con successo un sistema di vendita “uno a molti”, trasformando intere platee in folle di clienti paganti. Il suo metodo Imprenditore Rockstar sintetizza le tecniche di vendita utilizzate anche da grandi “venditori da palcoscenico” come Steve Jobs, Elon Musk e Jeff Bezos, adattandole alla cultura del mercato italiano e riuscendo a potenziarle grazie ad elaborati script di vendita costruiti sulla base delle teorie neuroscientifiche dei tre cervelli di Paul MacLean e su quelle di economia comportamentale del Premio Nobel Daniel Kahneman. Oggi Marco forma imprenditori e professionisti nei settori più diversi, aiutandoli a creare con successo piccoli e grandi eventi di vendita dal palco che si concludono con raffinati pitch a cui i clienti in sala non sanno proprio come resistere. Il metodo Imprenditore Rockstar aiuterà anche te a creare e consolidare una forte autorità agli occhi del tuo target e a sfruttarla per entusiasmare, affascinare, convincere e sedurre anche i clienti più difficili, fidelizzandoli al tuo brand e allontanandoli da quelli della concorrenza. Sito web: https://imprenditorerockstar.com

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it