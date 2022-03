Marcus Navajo, il modello romano che ama il popolo e la cultura dei nativi americani spopola sui social

Roma, 31/03/2022 - Marcus Navajo, all’anagrafe Marco Corinaldesi, ha una grande passione per gli animali ed è infatti un impegnato attivista. L’ex modello dagli occhi di ghiaccio ha conquistato un pubblico sempre più vasto. È interessante scoprirne tutti i segreti, per andare a fondo indagando il suo lato più intimo.

Chi è Marcus Navajo

Dalle riviste patinate all’impegno per gli animali, la carriera di Marcus Navajo, all’anagrafe Marco Corinaldesi, passa attraverso mille sfaccettature.

Ex modello, apparso anche su riviste del calibro di Vanity Fair, Marcus Navajo lavora con passione e professionalità da circa 20 anni nell’ambito del Facility Management. Partendo dalla base, Marcus ha saputo negli anni distinguersi per l'ampio ventaglio di competenze multidisciplinari.

Le sue ottime doti di comunicazione interpersonale e abilità di mentoring del personale, grazie alle quali Marcus ha saputo instaurare relazioni significative nel garantire un ambiente di lavoro dinamico e produttivo, dopo vari passaggi, oggi gli hanno permesso di ricoprire il ruolo di Group Operations Manager in ambito nazionale per una grande azienda del settore.

Prima di laurearsi in Economia Aziendale, si è diplomato all’ITCG Pier Luigi Nervi di Rignano, in provincia di Roma.

Nei primi anni 2000 Marcus Navajo è stato anche protagonista in una campagna contro i combattimenti clandestini tra cani, schierandosi contro questa barbarie.

Una decisione che gli ha regalato anche diverse ospitate in vari programmi televisivi. Dalle passerelle è arrivato fino ai calendari e alle pubblicità, guadagnando il primo posto nel concorso nazionale di bellezza in fitness “Hunks on the beach” a Napoli.

La passione che ha per il suo lavoro non è unidirezionale, ma Marcus Navajo la dedica a tutto ciò che per lui ha un posto in prima fila: i bambini, gli animali e il fitness.

Il suo amore più grande è certamente suo figlio Ernesto, un bambino di 10 anni dai capelli biondi e gli occhi azzurri come suo padre, bello come il sole. È a lui che Marcus Navajo dedica ogni giorno il suo primo pensiero.

La dedizione per suo figlio lascia spazio anche alle altre passioni di Marcus Navajo: il fitness e gli animali.

Nel 2008 Marcus Navajo ha conseguito il Diploma di 2° livello al Coni e l’amore per lo sport è una passione che non si è mai affievolita. Per un periodo è stato anche un insegnante di fitness.

Gli animali sono un altro suo grande amore, tanto che Marcus è diventato anche addestratore cinofilo.

Il grande cuore di Marcus Navajo

Marcus Navajo è un personaggio molto amato. Gli occhi di ghiaccio e il suo aspetto fisico da tenebroso sono certamente un biglietto da visita importante, che gli ha aperto molte porte, ma dietro c’è molto di più. A confermarlo sono i post che, quotidianamente, pubblica sui suoi profili social.

Una carrellata di racconti tramite immagini e parole intrise di emozione, che raccontano la sua anima profonda.

Marcus Navajo è multigenerazionale, piace alle donne, ai giovani e ai meno giovani, perché, nonostante la sua carriera e i successi raggiunti, resta una persona con i piedi ben piantati in terra.

La sua grande umiltà e il suo guardare con positività alla vita fanno di lui una persona da ammirare, che prende a cuore ogni cosa, che cerca di non lasciare mai indietro nessuno.

Nonostante l’attivismo sui social, con un profilo su Facebook molto seguito, Marcus Navajo resta una persona molto riservata, che tiene lontano dai riflettori le “cose” che per lui davvero contano.

Marcus Navajo è un modello romano molto popolare che si occupa di attivismo. Per contattare Marcus Navajo si può scrivere al suo indirizzo e-mail marcusnavajo.agency@gmail.com o si può fare riferimento al profilo Facebook del modello.