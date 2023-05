"Mare insicuro? Per chi resta a terra": il Direttore Generale Confitarma Sisto sulle insidie del mare

“Nella seconda puntata di Maredì, il martedì del mare di Confitarma, abbiamo approfondito il tema dell’insicurezza dei mari. L’abbiamo chiamata 'Mare insicuro, Mare costoso', ma è insicuro e costoso soprattutto per chi vive a terra. Per noi cittadini, per l’economia del paese è fondamentale mettere in sicurezza gli spazi marittimi di un paese che dipende dal mare come l’Italia, per il 60% delle sue importazioni e per il 50% delle sue esportazioni.

Parità di dignità nella sicurezza a terra e nella sicurezza in mare: questo è il tema fondamentale che è scaturito oggi dalla nostra riflessione.”

Lo sottolinea Luca Sisto, Direttore Generale di Confitarma, in occasione della seconda puntata di Maredì, il programma di approfondimento sull'economia del mare di Confitarma, dedicata al tema della sicurezza.