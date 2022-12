Mare: Musumeci, 'abbiamo disponibilità finanziaria per Cipom, pronti da gennaio'

"Abbiamo ricevuto la disponibilità finanziaria per il Cipom (Comitato interministeriale per le politiche del mare - ndr). Da qualche giorno stiamo lavorando perché lo si possa rendere il più possibile rappresentativo non soltanto con i soggetti istituzionali ma anche con i soggetti privati" in corso di individuazione. Così risponde all'Adnkronos il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a margine delle celebrazioni del decennale di Fratelli d'Italia.

"La prima riunione la terremo dopo la manovra finanziaria, a gennaio e cominceremo a lavorare con un ordine del giorno fitto e particolarmente consistente attorno alle filiere del sistema mare. Mettere assieme dicasteri attorno a un tavolo per affrontare problemi comuni ma finora trattati da diversi punti di vista è l'obiettivo primario di coordinamento e programmazione a cui è chiamato a lavorare il Ministero per le politiche economiche del mare ed è questo ciò di cui ci stiamo occupando", conclude.