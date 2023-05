Mare, Musumeci: "L'Italia ha i numeri per consolidare la leadership nel Mediterraneo"

“L'Italia ha tutti i numeri per consolidare il suo ruolo di leader nel Mar Mediterraneo". Lo ha affermato il Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci durante la presentazione del secondo Summit nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum, intitolato ''Italia Nazione di Mare'', che si terrà a Gaeta dal 25 al 27 maggio 2023.

"Il governo Meloni punta talmente sul Mare, che ha voluto istituire un ministero con compiti, per ora, di coordinamento e programmazione, ma nella prospettiva di realizzare anche funzioni gestionali. Dobbiamo mettere assieme ed è questo il significato essenziale dell'appuntamento di Gaeta, i vari soggetti che concorrono a formare l'economia del Mare. Non sempre dialogano e quando lo fanno non sempre riesce proficuo il dialogo e invece noi abbiamo la necessità di definire una strategia unitaria per consentire all'Italia di consolidare il ruolo di leader nel contesto Mediterraneo. Abbiamo tutti i numeri per poterlo fare”.

“Sono convinto” - ha aggiunto il Ministro Musumeci - “che stiamo aprendo una bella stagione dove pubblico e privato lavorano insieme. Il sistema camerale è la migliore sintesi degli interessi del privato. E proprio in omaggio al sistema camerale ho voluto il presidente Acampora tra gli esperti che redigono il Piano del Mare. Con la speranza che si apra una nuova stagione in cui gli italiani possano ritrovarsi”.