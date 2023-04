La prima puntata di “Maredì”, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma è andata in onda martedì 4 aprile alle ore 14 in diretta streaming. Tra gli ospiti in studio anche Nello Musumeci, il Ministro per le Politiche del Mare, che a margine dell’evento di presentazione si è soffermato sull'occasione che offre il format: “Portare il mare a casa della gente per far conoscere uno dei motori di crescita più importanti per il nostro Paese”.