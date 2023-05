Marelli presenta ad Auto Shanghai una nuova tecnologia

Marelli presenta al Salone dell’Automobile di Shanghai 2023, la nuova tecnologia “In-Cabin Advanced Technology Showcase".

Al fine di dimostrare le sue più recenti innovazioni, Marelli ha riprodotto fedelmente un abitacolo, offrendo al pubblico così, un’esperienza immersiva delle sue più nuove tecnologie.

Comandi intuitivi e funzionalità all’avanguardia, l’abitacolo cambia in funzione di una maggiore sicurezza e concentrazione alla guida.

La quarta generazione della Cockpit Domain control Unit integrata MlnD-XP (l’unità di controllo che gestisce i dispositivi di bordo e il sistema di infotainment), una soluzione integrata che offre la possibilità di sviluppare e testare, nativamente nel cloud, nuove applicazioni per veicoli.

Nell’In-Cabin Advanced Technology Showcase è presente anche il Diorama Display che si estende lungo l’intera larghezza della vettura, da montante a montante: tre display HD con local dimming, che offrono una guida più confortevole e visualizzazioni più nitide sul parabrezza.

Il display 3D con tecnologia avanzata “Eye Traking” migliora la leggibilità dei contenuti offrendo al pilota e passeggero la percezione della profondità, il tutto senza alcun bisogno di montare occhiali specifici.

Marelli a Shanghai presenta il futuro della mobilità

L’obiettivo è co-creare il futuro della mobilità, coinvolgendo partner e clienti tecnologici, dalla connettività tramite cellulare (Apple CarPlay e Android Auto) allo streaming multimediale, alla connessione in tempo reale della centralina telematica, Marelli presenta anche una telecamera in grado di proiettare sul display centrale, immagini ad alta definizione di tutto ciò che accade attorno all’auto (360 gradi).

Novità anche per gli ADAS, in un futuro non molto lontano, i veicoli saranno in grado di proiettare a terra segnali di pericolo, le nuove tecnologie integrate da Marelli includono anche il volante e la console centrale con Smart Surface (superficie intelligente) e sensibile al tocco (Smart Switches).