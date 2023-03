Marelli sviluppa una nuova tecnologia per auto elettriche

Un prodotto sviluppato in-house da Marelli che sarà immesso sul mercato nel 2026 per la gestione dell’energia nei veicoli elettrici.

Marelli si è aggiudicata la fornitura del sistema centrale delle auto elettriche di uno dei più importanti brand auto.

A partire dal 2026, la centralina che gestisce le batterie dei futuri veicoli elettrici a basse emissioni, le BEV (acronimo di Battery Electric Vehicles), di un noto carmaker a livello globale, sarà firmata Marelli.

Un hardware ma anche un software che consente di gestire in maniera ottimale la riserva energetica nei veicoli elettrici.

Hannes Prenn, Presidente della divisione Electric Powertrain di Marelli ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questo importante incarico, in particolare perché si tratta di una tecnologia che ha un ruolo chiave per la gestione dell’energia nei veicoli elettrici. Questa assegnazione rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con carmaker di rilievo globale e costituisce un riconoscimento della consolidata esperienza raggiunta da Marelli nel corso degli anni nello sviluppo di BMS con architetture diverse, per adattarsi alle esigenze specifiche dei nostri clienti e co-creare insieme a loro i veicoli del domani”.

Il sistema Marelli Electric Powertrain è stato testato in Italia e Giappone.

Un cablaggio ridotto attraverso cui una centralina monitora e controlla lo stato della batteria, un sistema che è posizionato direttamente sul modulo della cella da monitorare. Questa soluzione consente oltre alla riduzione degli ingombri del cablaggio, anche di ultimare un limitato numero di sensori e cavi che connettono i moduli CMC adiacenti.

Ogni Cell Moduli Controller è autonomo e gestisce le misure e le connessioni in funzione delle necessità di energia e autonomia.

Il BMS (acronimo di Battery Management System) gestisce l’energia immagazzinata e la capacità della batteria di fornire energia al veicolo, controllando al tempo stesso le conduzioni operative e lo stato della batteria.