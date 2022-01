Margiotta (Confsal), ' casa non sia bancomat ma strumento di welfare generale'

'Bisogna mettere in condizioni i giovani di poter avere questo diritto e contrastare così anche il drammatico calo demografico che sta interessando l’Italia'

"La casa ha un ruolo fondamentale, o almeno dovrebbe, ma spesso non è al centro dell’attenzione cioè non svolge un ruolo da protagonista nelle scelte politiche ed economiche anzi spesso viene vista quasi come un bancomat cioè piuttosto che dare spesso si preleva". Lo ha sottolineato il segretario generale della Confsal Angelo Raffele Margiotta intervenendo al convengo organizzato da Federcasa su welfare e famiglie.

“Per chi considera la casa come uno strumento di Welfare - ha aggiunto - risalta la problematica dei giovani: l'autonomia abitativa per un giovane è difficile da raggiungere e con essa la possibilità di formare una famiglia e di dare un impulso alla natalità in Italia".

"Bisogna mettere in condizioni i giovani di poter avere questo diritto e contrastare così anche il drammatico calo demografico che sta interessando l’Italia, prospettandosi così all’orizzonte non solo problemi sociali, ma anche economici e di sviluppo" ha concluso Margiotta.