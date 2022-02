Margiotta (Confsal), 'fattore umano centrale anche con digitalizzazione lavoro'

"La trasformazione del mercato del lavoro deve andare di pari passo con la formazione". Lo ha detto il segretario generale della Confsal Angelo Raffaele Margiotta, intervenendo al digital debate "I nuovi odelli organizzativi nella transizione digitale" organizzato da Cifa e Fonarcom.

"La logica digitale - ha aggiunto Margiotta - ha annullato le distanze e rivoluzionato la produzione di beni e servizi, ma il fattore umano deve restare centrale anche in piena digitalizzazione, non dimenticando che persino gli algoritmi, che sono formule complesse e omnicomprensive, richiedono l'apporto dell'uomo. Persino le macchine a controllo numerico, poi, hanno bisogno del controllo umano."

"Ai rappresentanti istituzionali l'appello della Confsal - ha detto il segretario generale - è di avviare una razionalizzazione del numero delle figure e delle qualifiche professionali: ce ne sono troppe, a fronte paradossalmente di una carenza di risorse necessarie alla produzione: occorre puntare sugli Its: a fronte di 300mila richieste del mercato, gli its ne possono offrire solo 3mila. quindi occorre prevedere un Its per ogni ambito scolastico, per attuare il principio di formazione diffusa su tutto il territorio, proprio per dare a tutto il paese l'opportunità di crescere e svilupparsi."