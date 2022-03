Margiotta (Confsal), "ripresa a rischio, dare subito sostegno a famiglie e imprese"

"La Confsal lancia l’allarme: la ripresa economica del nostro Paese, prevista con le riforme del Pnrr, rischia di arenarsi. Il governo convochi al più presto le parti sociali perché bisogna dare subito sostegno a famiglie e imprese che sono in grande difficoltà". Lo dichiara il segretario generale Angelo Raffaele Margiotta.

"Le difficoltà di approvvigionamento di gas, petrolio e grano e il conseguente aumento dei loro costi, triplicato se non addirittura quadruplicato in quest’ultima settimana - dice ancora - stanno mettendo a serio rischio la ripresa economica post-pandemica del nostro Paese. Se non interveniamo subito, anche mettendo sul tavolo una revisione del Pnrr, migliaia di imprese chiuderanno i battenti, migliaia di lavoratori perderanno il loro posto di lavoro e gli scaffali dei supermercati, per Pasqua, saranno vuoti", conclude Margiotta.