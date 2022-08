Maria Pia Tropepi è la nuova moglie dell’On. Amedeo Matacena: “Aspettiamo due gemelli”

L’ex parlamentare di FI che vive a Dubai diventerà padre di due gemellini.

Milano, 23 Agosto 2022 - La coppia Amedeo Matacena e Maria Pia Tropepi sono pronti ad allestire in casa la cameretta destinata ai nuovi nascituri. A breve, per loro, un parto gemellare che riempirà di gioie le stanze della loro villa a Dubai.

Amedeo Matacena, ex parlamentare di Forza Italia, vive a Dubai da diversi anni, dopo la separazione con l’ex moglie Chiara Rizzo, che ancora viene erroneamente indicata come sua moglie da alcune testate italiane. La dolce attesa della nuova moglie Maria Pia Tropepi ha posto le basi per un nuovo capitolo della sua vita da imprenditore negli Emirati Arabi.

La storia tra Amedeo Matacena e Maria Pia Tropepi è nuova alla stampa italiana per un semplice motivo: la linea di riservatezza e la volontà di rifarsi alla massima privacy. I due, che tra poco diventeranno madre e padre di due splendidi gemelli, hanno sempre voluto evitare di ostentare la loro relazione contribuendo negli anni a mantenere nell’ombra anche il profilo della madre dei due futuri nascituri: Maria Pia Tropepi. Con l’annuncio della gravidanza sono caduti alcuni veli importanti sulla sua storia ed oggi si può meglio conoscere la moglie dell’On. Amedeo Matacena.

Maria Pia Tropepi, la storia della nuova moglie dell'On. Amedeo Matacena

Laureata alla Federico II di Napoli, Maria Pia Tropepi è una chirurga plastica specializzata a Barcellona, cresciuta in Italia ma fin da subito votata all’internazionalizzazione del suo lavoro e delle sue esperienze personali. Decide dunque di praticare la sua attività non solo in Italia, ma anche all’estero ed in particolare ora a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dove oggi è residente, investendo nella stessa città creando asset d’impresa diversificati tra loro.

Qui, dei grattacieli della città d’oro, Maria Pia Tropepi, ne possiede due ed ha saputo diventare un interprete autorevole per quanto riguarda il fare impresa in qualità di professionista privato con l’acume per la diversificazione.

È infatti titolare di Centermed Italia e di Centermed Clinic Dubai, nonché di una catena di struttura di luxury Wellness e Spa, meglio nota con il nome di Gada Spa, presente sia a Dubai che ad Abu Dhabi ed in espansione nelle altre città Emiratine.

Imprenditrice di successo che negli anni ha saputo distinguersi anche per il suo impegno civile ed il suo amore per l’arte. In questi termini, Maria Pia Tropepi è dagli anni 2000 membro attivo del Rotary Club e da quando negli Emirati fa parte del Rotary Dubai International. Una presenza costante ed attiva, quella di Maria Pia Tropepi, all’interno del gruppo di mecenati che negli ultimi vent’anni hanno portato a segno, grazie al prezioso contributo della moglie dell’On. Amedeo Matacena, numerosi eventi di beneficenza organizzati dal governo di Dubai e altrettanti eventi che hanno visto l’arte mediorientale ed europea al centro dell'attenzione dei convitati.

Una vita poliedrica, quella di Maria Pia Tropepi, fatta di professionalità, impresa, impegno civile, amore per l’arte, ma non da ultimo, anche una spiccata capacità di narrarsi sui social network.

In questi termini, attraverso il suo profilo Instagram, da quando a Dubai, Maria Pia Tropepi è riuscita a ritagliarsi un ruolo di leading influencer nel settore dei locali notturni e nel raccontare ai suoi followers lo stile di vita della città Emiratina. Al passo con i tempi, un profilo accattivante, divertente e mai banale.

Ma sfogliando le pagine della vita di Maria Pia Tropepi le sorprese sembrano non finire: tra le righe del suo passato e presente anche il lavoro come modella. La posa del volto, lo sguardo acceso, gli occhi in grado di raccontare una storia. Dal 2004 ad oggi, ha fatto importanti servizi fotografici per varie agenzie di moda internazionali ed ora anche di Dubai.

Il fascino e l’enigma nello sguardo di Maria Pia Tropepi che vanta anche il titolo nobiliare di Contessa, ereditato per diritto di nascita per discendenza paterna dalla famiglia francese Le Couteulux, della nonna Marie du Molay. Una dinastia di mercanti di stoffe e banchieri innervata da secoli nel cuore della Normandia francese. Molte agenzie di moda presenti a Dubai, hanno cercato di raccogliere in uno scatto la storia della dinastia Le Couteulux.

Maria Pia Tropepi e Amedeo Matacena sono dunque arrivati al coronamento più alto della loro relazione matrimoniale da sogno, nata tra i vetri dei palazzi e la sabbia del deserto di Dubai. Tra vita agiata e impegno civile, capacità imprenditoriale e lungimiranza sugli investimenti da farsi. I gemellini di Amedeo Matecena e Maria Pia Tropepi saranno a buon diritto, il successo più grande della coppia.

