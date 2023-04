Orlando: “La nostra azienda è impegnata nel produrre prodotti e servizi compatibili con le nuove esigenze per il rispetto dell'ambiente, dei materiali e per fornire ai clienti il valore aggiunto per produrre tutto in modo più pulito, salutare e safe” ha detto Maria Teresa Orlando, Chief Financial Officer della Endress+Hauser a margine del Financial Forum, l'appuntamento annuale dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa.