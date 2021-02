Marilyn Manson risponde alle accuse di abusi: ''Mie relazioni sempre consensuali''

Roma, 2 feb. (Adnkronos)

Dopo la rivelazione choc di Evan Rachel Wood che ieri su Instagram ha deciso di confessare i presunti ''mostruosi abusi'' che dice di aver subito dal suo ex fidanzato, il famoso cantante Marilyn Manson, scatenando l'indignazione di tantissime donne, famose e non, che sul profilo dell'attrice hanno voluto condividere le loro storie di violenze (poi ripostate dallla Wood sulle sue storie di Instagram), arriva finalmente la replica della star: ''Naturalmente, la mia arte e la mia vita hanno sempre attirato le controversie come calamite, ma queste recenti accuse sono un’orribile distorsione della realtà'', scrive Manson su Instagram. "Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali e condivise con donne che avevano la stessa mentalità -prosegue il cantante- indipendentemente da come e perché gli altri scelgono di travisare il passato, questa è la verità''.

Tra i commenti a sostegno della Wood spicca quello di un'altra ex fiamma di Manson, l'attrice e cantante Rose McGowan, fervida sostenitrice del movimento MeToo, che sul suo profilo Instagram scrive: "Sono profondamente dispiaciuta per coloro che hanno subito gli abusi e le torture mentali di Marilyn Manson. Quando dico che Hollywood è un culto, intendo che l'industria dell'intrattenimento, inclusa l'industria musicale, è un culto che protegge il marciume che c'è in alto. La loro è una malattia che deve essere fermata -denuncia l'attrice- Sono con Evan Rachel Wood e tutti coloro che si sono fatti avanti o si faranno avanti. E per favore, non tirare fuori la domanda: 'perché ci hanno messo così tanto tempo per farsi avanti che fa vergognare le vittime/sopravvissute e impedisce loro farsi avanti. E a tutti coloro che hanno coperto i mostri dico: vergognatevi!".

Intanto Evan Rachel Wood, attraverso un altro post su Instagram, fa sapere che sul caso c'è in corso un'indagine dell'Fbi partita da un'interrogazione della senatrice della California Susan Rubio che scrive: "Le presunte vittime hanno indicato Marilyn Manson, noto anche come Brian Hugh Warner, come colui che ha perpetrato gli abusi -si legge nella lettera datata 21 gennaio 2021- Ho chiesto al Dipartimento di Giustizia di organizzare al più presto un incontro con le vittime e di indagare su queste accuse''. Anche la nota casa discografica Loma Vista ha deciso di prendere le distanze da Manson attraverso un post sui suoi canali social: "Alla luce delle accuse di abusi da parte di Evan Rachel Wood e altre donne contro Marilyn Manson la Loma Vista interrompe qualsiasi attività di promozione del suo album con effetto immediato -scrive la casa discografica- Considerati i preoccupanti sviluppi della vicenda, abbiamo anche deciso di non collaborare più con Marilyn Manson su progetti futuri''.

(di Alisa Toaff)