Marina Ovsyannikova, giornalista russa 'no war' diventa corrispondente Die Welt

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, che ha fatto irruzione con un cartello di denuncia della guerra in Ucraina durante il telegiornale del primo canale della tv di stato russa, è diventata corrispondente del giornale tedesco Die Welt. Lo ha annunciato il direttore Ulf Poschardt in un comunicato stampa. ''Marina Ovsyannikova ha avuto il coraggio, in un momento decisivo, di affrontare gli spettatori in Russia con un'immagine non diluita della realtà - ha spiegato - In questo modo ha difeso le più importanti virtù giornalistiche, nonostante la minaccia della repressione statale''.