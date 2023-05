Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Verdi di Salerno

Mario Dice disegna i costumi della 'Tosca' di Giacomo Puccini, che andrà in scena al Teatro Verdi di Salerno, con la regia di Alfonso Signorini e diretto dal maestro Daniel Oren, in calendario domani sera alle 21 e venerdì 2 giugno alle 18. Il designer, per l'occasione, ha reinterpretato la bellezza dell’opera, esaltando i corpi attraverso la tecnica accademica, cui fa riferimento.