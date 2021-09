Mario Draghi tra i 100 di Time, è l'unico italiano

"Gli Stati Uniti sono grati di aver di nuovo Mario (Draghi, ndr) come partner, questa volta cosa primo ministro dell'Italia". Così il ministro del Tesoro americana, Janet Yellen, nel ritratto riservato al presidente nel Consiglio su Time che l'inserisce, unico italiano, nella lista dei suoi "100 più influenti", nel settore leader, insieme, tra gli altri, a Joe Biden e Xi Jinping. "I discorsi dei governatori delle banche centrali non sono solitamente fonte di ispirazione e citazione, ma la frase di Mario Draghi a Londra nel 2012 fu eccezionale", prosegue l'ex capo della Fed americana ricordando il famoso "whatever it takes" per preservare l'euro.

"Sono passati nove anni da quel famoso discorso, ma l'approccio di Mario 'do whatever it takes' è sempre più importante e fonte di ispirazione", scrive ancora la ministra americana."Mario sta guidando la nazione attraverso la pandemia con mano abile, portando avanti una veloce campagna vaccinale e misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori italiani" prosegue Yellen, ricordando come "sostenuto dai fondi consistenti stanziati dalla Ue" il presidente del Consiglio italiano abbia "avviato i molti necessari, e politicamente complicate, programmi ed investimenti per volgere al green l'economia italiana, ridurre l'iniquità e far progredire la digitalizzazione".

"E con l'Italia alla guida del G20 quest'anno - conclude - Mario sta portando insieme tutte principali economie per mettere fine alla pandemia, promuovere una ripresa globale inclusiva e affrontare le questioni globali più pressanti, come i cambiamenti climatici".