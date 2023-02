Mario Preve, morto il patron di Riso Gallo. Aveva 82 anni

E' morto, all'età di 82 anni, Mario Preve, storico patron della Riso Gallo, tra i marchi italiani leader del riso, fondata a Genova nel 1856 con sede a Robbio in provincia di Pavia. Preve da tempo aveva lasciato il timone dell'azienda ai quattro figli Carlo, Emanuele, Riccardo ed Eugenio. "Purtroppo ci ha lasciato Mario Preve, persona straordinaria, patron della Riso Gallo - scrive sui social Roberto Francese, sindaco di Robbio -. Mario era legatissimo alla nostra città, aveva un approccio amichevole e non padronale con ognuno dei dipendenti".

Il sindaco di Robbio descrive Preve come un uomo "sempre gentile, discreto, rispettoso. Un signore di altri tempi che tanto ha fatto per Robbio" e si dice convinto che "le sue azioni porteranno grande beneficio alla nostra città attraverso i suoi figli". Preve, conclude il sindaco di Robbio, "ha saputo fare un cambio generazionale fondamentale in una azienda con oltre 160 anni di storia. Arrivederci signor Mario".

Mario Preve era nato a Buenos Aires, in Argentina, nel 1941, e ha ricoperto per anni il ruolo di presidente di Riso Gallo e di presidente dell'Associazione Italiana Industrie Risiere (Airi).