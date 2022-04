L'approccio dei russi a Mariupol è lo stesso che hanno adottato ''in Cecenia nel 1999 e in Siria nel 2016''. E' quanto si legge nell'ultimo rapporto dell'intelligence britannica, sottolineando che la battaglia per la conquista di Mariupol ha ''costi significativi per la popolazione residente'' e ''una gran parte delle infrastrutture civili sono state distrutte, mentre ci sono state molte vittime tra i civili''.