A Mariupol, una guardia di frontiera si sarebbe fatta saltare in aria dopo essere stata circondata dai soldati russi davanti ad una stazione radio, perché non fosse raggiunta dalle forze nemiche. Lo riferiscono fonti ucraine, fra le quali il canale informativo 'Ucraine Now'. Secondo quanto riportato dal sito, le ultime parole alla stazione radio della guardia sarebbero state 'Gloria all'Ucraina!'.