Mark Dillon nominato Senior Vice President Global Partners Organization di Appian

Un veterano del settore alla guida dell'ecosistema dei partner Appian

MILANO, 1 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato la nomina di Mark Dillon a Senior Vice President, Global Partners Organization. Dillon sarà responsabile della crescita e dello sviluppo del programma e dell'ecosistema dei partner Appian a livello mondiale. Il suo focus comprende sia le partnership globali che quelle locali, nell'ottica di supportare gli obiettivi di crescita dell'azienda e soddisfare la domanda globale della Piattaforma Appian.

Mark ha alle spalle oltre 25 anni di esperienza nella creazione e gestione delle partnership in ambienti ad elevati tassi di cambiamento. Di recente ha ricoperto la carica di Senior Vice President of Global Partners and International presso Quickbase, dove aveva la responsabilità delle partnership globali e delle vendite dirette a livello internazionale. In precedenza, è stato Vice President of Global Partners and Channels presso Omniture, dove ha guidato la strategia dei partner e dei canali dell'azienda in tutto il mondo. Ancora prima, Mark ha ricoperto ruoli di leadership presso diverse importanti aziende del settore tecnologico, tra cui Adobe e Domo. Ha ricevuto diversi riconoscimenti da parte del settore, tra cui il premio "Channel Chief" di CRN per il suo lavoro presso Omniture.

"Sono entusiasta di unirmi al team di Appian e di poter contribuire al percorso di crescita dell'azienda facendo leva sull'eccellenza del programma dedicato ai partner a livello mondiale," ha dichiarato Dillon. "Appian sta contribuendo a definire il futuro dell'automazione dei processi aziendali e non vedo l'ora di lavorare con i nostri partner per aiutare le imprese di tutto il mondo a beneficiare dei vantaggi della piattaforma Appian."

Chris Jones, Chief Revenue Officer di Appian e manager di Dillon ha dichiarato: "Con Mark entra a far parte del nostro team una risorsa eccezionale; non potevamo fare scelta migliore per guidare l'espansione e il consolidamento delle nostre relazioni con l'ecosistema dei partner. L'esperienza di Mark nella costruzione e gestione di programmi di partner di successo rappresenta un enorme vantaggio competitivo per Appian".

AppianAppian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Piattaforma Appian è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

Segui Appian:Twitter, LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2008856/Appian_Mark_Dillon_.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mark-dillon-nominato-senior-vice-president-global-partners-organization-di-appian-301758334.html