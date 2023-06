Markas è ufficialmente certificata Family Audit- Al centro il benessere dei collaboratori e la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia

Evelyn Kirchmaier, direttore generale: “Certificazione frutto di un impegno costante da parte dell’azienda”

Bolzano, 16.06.2023. Al centro il benessere dei collaboratori, le loro necessità, la crescita personale e professionale e il bilanciamento tra impegno lavorativo e famiglia. Un percorso pluriennale, a tutti i livelli, che Markas ha fatto proprio e che ha permesso all’azienda multiservizi di Bolzano di essere certificata Family Audit. La certificazione, infatti, attesta l’attenzione e l’impegno reale di Markas nel migliorare l’organizzazione e, quindi, la qualità della vita, non solo professionale, dei propri collaboratori.

“La certificazione Family Audit – spiega Evelyn Kirchmaier, direttore generale di Markas – è frutto di un lavoro per il quale ci siamo impegnati a tutti i livelli, lavorando insieme ai nostri collaboratori, stimolandoli a renderci partecipi delle loro esigenze e ascoltandone le necessità. Il punto di partenza di questo percorso è stata l’indagine di clima, che nel 2022 ha coinvolto i 9mila collaboratori in Italia. Questa ha permesso di dare voce a ciascuno di loro, evidenziando gli aspetti aziendali su cui intervenire con l’obiettivo di migliorare l’ambiente di lavoro. Markas ha ascoltato attivamente gli spunti pervenuti, progettando e mettendo in pratica azioni concrete a favore del benessere dei propri collaboratori”.

Dall’indagine di clima, infatti, sono nate specifiche progettualità come Markas Lift, MarkasXvoi, Markas Ideas o Markas Leadership Program, che coinvolgono direttamente i collaboratori, ma anche i loro famigliari. Un piano pluriennale di azioni che punta a valorizzare ciascun collaboratore e che indica un impegno costante e di lungo periodo dell’azienda. Il benessere dei collaboratori è il focus di Markas e la certificazione Family Audit rappresenta la conferma della bontà del percorso intrapreso a favore delle persone.

La diffusione dello standard Family Audit è una delle attività previste dall’ultimo Piano Nazionale per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello specifico, la Provincia autonoma di Trento, svolge funzioni di Ente di certificazione attraverso l'Agenzia per la coesione sociale.

Tra i progetti che Markas ha messo in campo c’è Markas Lift, un programma di orientamento e crescita personale gratuito destinato ai figli dei collaboratori e dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Cinque giorni di full immersion con 40 ore di formazione, e una borsa di studio da 750 euro per ciascun partecipante selezionato. Un progetto che quest’anno è alla sua seconda edizione.

Così come Markas Ideas, per i lavoratori che vogliono contribuire al miglioramento aziendale. Hanno partecipato al progetto più di 60 collaboratori con 69 idee e soluzioni innovative. Nove di queste idee sono state sostenute da Markas con un compenso di 700 euro ciascuna. L’obiettivo di Markas Ideas è quello di incentivare la collaborazione e il senso di gruppo tra i propri collaboratori, rendendoli protagonisti del miglioramento della propria azienda.

L’azienda ha poi lanciato l’iniziativa MarkasXvoi per migliorare l’interazione e la comunicazione tra sedi e appalti Markas. Un’occasione per responsabili, impiegati e direttori delle diverse sedi aziendali che possono così incontrare i collaboratori per annunciare le novità aziendali, affrontare ed eventualmente risolvere alcuni dubbi legati alla gestione del rapporto di lavoro con la salute, la sicurezza e il welfare.

È stato poi rafforzato anche il Markas Leadership Program. Un progetto originariamente rivolto alle figure di top e middle management e oggi allargato al comparto Produzione per formare le figure di capo servizio e di capo impianto. Due ruoli essenziali dal punto di vista organizzativo, a cui si è voluto dare un supporto concreto aiutandoli nella gestione del servizio e dei team. All’interno della formazione sono previsti momenti di confronto su alcune tematiche quali la gestione delle attività e del tempo, la motivazione delle persone, la comunicazione efficace e i valori aziendali.

FAMILY AUDIT

Il “Family Audit” è uno strumento di certificazione che qualifica un’Organizzazione come attenta alle esigenze di conciliazione Famiglia-Lavoro dei propri dipendenti. L’ente certificatore è la Provincia Autonoma di Trento, territorio in cui è stata sperimentata la certificazione per la prima volta tra il 2005 e il 2008, previa concessione della licenza dello standard tedesco “Familie und Beruf”. Dopo tre anni di sperimentazione, la Provincia di Trento ha adottato un proprio standard adattando quello tedesco alle specificità locali. Successivamente il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha deciso di promuovere questo innovativo processo su tutto il territorio nazionale, per favorire la diffusione della cultura della conciliazione famiglia-lavoro all’interno delle imprese e delle organizzazioni.

Con oltre 11.000 collaboratori, in Italia ed Europa, che operano nelle divisioni Clean, Housekeeping, Food, Facility e Logistics&care, Markas è una realtà lavorativa che offre un ampio ventaglio di opportunità professionali in diverse funzioni aziendali. Un ambiente di lavoro stimolante, alla ricerca di talento, competenza e passione.

Azienda di servizi a conduzione familiare, Markas è nata a Bolzano nel 1985 ed è presente oggi in tre Paesi: Italia, Austria e Germania. Da oltre 35 anni rappresenta un riferimento nazionale per i servizi di pulizia professionale e ristorazione in ambito socio-sanitario e annovera tra i suoi clienti ospedali, case di riposo, ma anche scuole, università, aziende e hotel in tutta Italia. Oltre ai servizi Clean e Food, che insieme producono quasi il 90% del fatturato dell’azienda, Markas offre un pacchetto di servizi che comprende le divisioni: - Housekeeping nata per soddisfare le esigenze del mondo dell’hotellerie, - Facility che offre una gamma di servizi per la manutenzione delle strutture e Logistics & Care dedicata al trasporto intraospedaliero e all’assistenza dei pazienti. L’azienda si avvale di più di 11.000 collaboratori e ha chiuso il 2022 con un fatturato di gruppo di oltre 340 milioni di euro.

Ufficio Stampa

Taglianigruppoadv

Contatti:

ufficiostampa@taglianigruppoadv.it

tel. 045.8009179