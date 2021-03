Marketing politico, manuale 'non convenzionale' per i piccoli partiti

Milano, 4 mar. (Adnkronos)

Quando si parla di marketing politico si pensa subito a uno strumento utilizzabile da grandi attori con grandi risorse. Ecco allora che Guido Taietti, nel suo saggio “Stregoneria politica – manuale di comunicazione politica non convenzionale”, in libreria per Altaforte Edizioni, ribalta il centro della discussione chiedendosi come piccoli attori politici possano impostare la propria partita comunicativa e con quali regole e principi.

Introdotto dalla prefazione di Adriano Scianca, il saggio affronta i vari temi inerenti al dibattito politico, tra cui la centralità dell'arena social, tema tornato alla ribalta con il caso Trump e la presa di posizione del Ceo di Facebook Mark Zuckerberg. Un vero e proprio manuale, insomma, che affronta a 360° i principali strumenti della comunicazione che i piccoli attori possono utilizzare contro la così detta “scienza del consenso” diretta dai grandi soggetti politici.