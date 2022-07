Marmolada, console ceco Kuděla: "Vicino a famiglie delle vittime"

Due i turisti stranieri uccisi dalla valanga. Il diplomatico ha ringraziato i soccorritori per l'efficienza e l'umanità

Il console generale della Repubblica Ceca a Milano Jiří Kuděla, interpellato dall'Adnkronos, esprime "il più profondo cordoglio per tutte le vittime e vicinanza alle loro famiglie nella tragedia congiunta" della Marmolada. Ieri il console generale é andato a Canazei per dare supporto ai parenti delle due vittime ceche che al Palaghiaccio hanno dovuto identificare i loro cari sepolti dalla valanga di ghiaccio e rocce che ha provocato dieci morti. Kuděla ha incontrato e ringraziato i membri del Soccorso alpino, i vigili del fuoco volontari, carabinieri, polizia, guardia di finanza, chiunque fornisce una mano nei soccorsi "per l'impegno, l'efficenza e l'umanitá dimostrati durante le operazioni di ricerca" che ancora proseguono.