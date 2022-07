Canazei, 6 lug. I Ris di Parma sono arrivati a Canazei per acquisire "i prelievi" di quanto recuperato sulla Marmolada per compararli con il Dna delle persone scomparse. Una finalità esclusivamente "identificativa" per un’analisi "che ha priorità assoluta: i tempi saranno contenuti in alcuni giorni, salvo imprevisti" ha assicurato all’Adnkronos il colonnello Giampietro Lago.